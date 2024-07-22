В Ульяновскую область в текущем году поступят 36 новых школьных автобусов

В текущем году автопарки учебных учреждений Ульяновской области пополнятся 36 новыми школьными автобусами, сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Глава региона уточняет, что автобусы распределят по школам Ульяновска и Карсунского, Майнского, Мелекесского, Николаевского, Сенгилеевского, Сурского, Старокулаткинского, Инзенского, Старомайнского, Ульяновского, Новоспасского, Барышского, Вешкаймского районов.

За последние три года образовательные учреждения региона получили 164 новых автобуса для перевозки детей.

Руфия Кутляева