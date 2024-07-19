В Минфине сообщили о планах поднять ставку по «Арктической ипотеке» до 8%

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что в Минфине планируют поднять ставку по «Арктической ипотеке» с 2% до 8%. По его словам, ставка 2% — чрезвычайно низкая для любых программ. Повышать ее в ведомстве планируют поэтапно. На данный момент конкретных решений нет, отметил господин Чебесков.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Иван Чебесков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В разговоре с «Известиями» Иван Чебесков пояснил, что ставка 2% нужна для запуска строительства и поддержки застройщиков, а не граждан. При вводе госпрограммы цена на недвижимость тоже растет, и доступность жилья не повышается. По этой причине, как считает господин Чебесков, после запуска строительства можно повышать ставки.

В Минфине также считают, что льготные программы и их условия нужно приводить к более рыночным. Их дола в общем объеме выдачи жилищных ссуд следует уменьшать до 25%, отметил господин Чебесков.

«Арктическая ипотека» была запущена в 2023 году для развития городов Арктической зоны. Программа распространяется на Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярский край. «Арктическая ипотека» действует до конца 2030 года. Первоначальный взнос по ней составляет от 20%, самый большой срок кредита — 20 лет.

О ситуации на рынке ипотечного кредитования — в материале «Ъ» «Ипотека взлетела».