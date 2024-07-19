В Курской области сбили шесть БПЛА
Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Курской области, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. Информации о разрушениях или пострадавших нет.
В Курской области введены высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования. В прошлый раз регион был атакован 17 июля, тогда пострадали два человека. В результате атак дронов в селе Любимовка Кореневского района была ранена женщина, в селе Новоивановка — мужчина.
О развитии военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».
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Основные события СВО за июль 2024 года
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