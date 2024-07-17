На Украине сообщили, кого вернули при обмене военнопленными с Россией

В рамках обмена военнопленными с Россией на Украину вернулись 95 бойцов ВСУ и нацгвардии, а также пограничники. Они участвовали в боях в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях, в Херсонской и Харьковской областях. Всего по итогам 54-х обменов с российской стороной на Украину вернулись 3405 военнослужащих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины уточнил, что среди возвращенных — служащие военно-морских сил, добровольческого формирования, сил территориальный обороны, Государственной специальной службы транспорта.

Обмен военнопленных между Россией и Украиной по формуле «95 на 95» состоялся сегодня, 17 июля, при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Прибывших в РФ военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Предыдущий обмен прошел 31 мая по формуле «75 на 75».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».