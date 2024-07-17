Рейс в Архангельск вылетел с задержкой в 1,5 часа из-за открывшего люк пассажира

В Пулково мужчина из-за жары открыл аварийный люк готовящегося к вылету самолета. Рейс авиакомпании Smartavia из Петербурга в Архангельск должен был отправиться в 13:40, однако его задержали из-за того, что от самолета вовремя не смогли отцепить тягач.

Как сообщает со ссылкой на очевидцев 78.ru, пассажиры жаловались, что провели в душном салоне около часа при температуре около 40 градусов. Один мужчина не выдержал и открыл аварийный люк, после чего проводники вызвали полицию.

В пресс-службе управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» «Ъ-СПб» уточнили, что задержка рейса составила менее 1,5 часов, пассажиры благополучно вылетели по маршруту. В компании-перевозчике инцидент пока не комментировали.

По факту задержки вылета борта из Петербурга в Архангельск и жалоб пассажиров на жару в салоне Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

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