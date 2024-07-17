Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отключение света в Ростовской области затронет объекты водоснабжения

Министерство ЖКХ Ростовской области сообщило, что временные отключения электроэнергии в регионе затронут объекты водоснабжения. В их числе водонапорные башни и канализационные станции. Перебои в подаче воды возможны в шести городах.

«От электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения. Так, в связи с "веерными" отключениями электроэнергии, под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах»,— сообщило региональное министерство ЖКХ в Telegram-канале.

Пресс-служба ведомства предупредила, что перебои в водоснабжении возможны в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове и Шахтах. Кроме того, перебои могут наблюдаться в 15 районах Ростовской области.

В случае отключения электричества, как добавили в региональном министерстве, объекты водоснабжения подключат к резервным источникам питания. Кроме того, будет организован подвоз воды.

Вчера, 16 июля, «Росатом» сообщил о сбое в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. В связи с этим в энергосистеме юга России ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии. Сегодня,17 июля, утром Минэнерго сообщило о полном восстановлении электроснабжения. В 12:20 мск, как писал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в регионе вновь ввели меры по временному отключению энергии из-за перегрузки высоковольтной линии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Электросети получили солнечный удар».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...