Отключение света в Ростовской области затронет объекты водоснабжения

Министерство ЖКХ Ростовской области сообщило, что временные отключения электроэнергии в регионе затронут объекты водоснабжения. В их числе водонапорные башни и канализационные станции. Перебои в подаче воды возможны в шести городах.

«От электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения. Так, в связи с "веерными" отключениями электроэнергии, под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах»,— сообщило региональное министерство ЖКХ в Telegram-канале.

Пресс-служба ведомства предупредила, что перебои в водоснабжении возможны в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове и Шахтах. Кроме того, перебои могут наблюдаться в 15 районах Ростовской области.

В случае отключения электричества, как добавили в региональном министерстве, объекты водоснабжения подключат к резервным источникам питания. Кроме того, будет организован подвоз воды.

Вчера, 16 июля, «Росатом» сообщил о сбое в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. В связи с этим в энергосистеме юга России ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии. Сегодня,17 июля, утром Минэнерго сообщило о полном восстановлении электроснабжения. В 12:20 мск, как писал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в регионе вновь ввели меры по временному отключению энергии из-за перегрузки высоковольтной линии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Электросети получили солнечный удар».

Петр Бузлаев