Алаудинов пообещал найти и наказать каждого украинского военного преступника

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что все украинские солдаты, причастные к расстрелам военнопленных, будут найдены и ликвидированы даже после завершения спецоперации. По его словам, такую задачу уже скоро поставят российским бойцам на передовой.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Апты Алаудинов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Те фашисты, сатанисты, которые творят вот этот беспредел, даже на войне, должны понять одну вещь. Первое, мы будем искать их, где бы они ни находились. И будем делать все для того, чтобы они ушли к Бандере. Не в плен»,— сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Господин Алаудинов уточнил, что, в частности, речь идет о бойцах полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он пообещал, что после завершения СВО каждый из причастных к военным преступлениям украинских солдат будет найден, где бы ни находился. «Каждый из них получит свое наказание, и я так думаю, что оно будет соразмерно тому, что они сделали»,— уточнил он.

15 июля в Telegram-канале «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) появилось видео, на котором солдат ВСУ расстреливает раненого безоружного российского солдата. В Кремле в ответ на это призвали «уничтожать фашистов». СКР сообщил о начале расследования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».