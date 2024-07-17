Прокуратура запросила шестилетний срок заключения для экс-мэра Тынды

В Тындинском районном суде сегодня, 17 июля, завершились прения на процессе над бывшим главой Тынды Мариной Михайловой, сторона обвинения запросила для нее шесть лет и один месяц колонии общего режима и штраф в размере 450 тыс. руб., сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Амурской области. Для второго обвиняемого — Владимира Плюхина, бывшего первого заместителя Марины Михайловой, запросили срок вдвое меньше — три года. Также прокуратура попросила лишить фигурантов права занимать определенные должности на три года,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Михайлова

Фото: gorod.tynda.ru Марина Михайлова

Фото: gorod.tynda.ru

Как сообщал «Ъ», экс-мэр Тынды Марина Михайлова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), невыплате пенсий (чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ) и неисполнении решений суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Владимир Плюхин проходит по делу как соучастник в злоупотреблении (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело в отношении экс-мэра было возбуждено в декабре 2022 года. Поводом для возбуждения дела стала проверка прокуратуры, которая выявила нарушения при исполнении контракта по ремонту улицы Красная Пресня. Надзорное ведомство выявило, что мэр Тынды приняла и оплатила материалы, поставленные подрядчиком в рамках муниципального контракта, стоимостью более 130 млн руб. При этом подрядчиком работы на указанную сумму выполнены не были, а материалы отсутствовали. Марина Михайлова провела в СИЗО около полугода, после чего ее перевели под домашний арест. Позднее в деле появились новые эпизоды, связанные с невыплатой пенсий бывшим председателям Тындинской гордумы и неисполнением решений судов.

Прения по уголовному делу собрали в зале суда несколько десятков человек, в том числе сторонников бывшего мэра. По этой причине участники процесса разместились в одном зале, а для всех желающих организовали видеосвязь в соседнем помещении. Подсудимые сидели без наручников за столом рядом с адвокатами. По словам участников процесса, в своем последнем слове оба фигуранта не признали свою вину по предъявленным обвинениям и заявили, что обвинение строится на домыслах. Подсудимые надеются на оправдательный приговор.

«Марина Валентиновна боец, она достаточно хорошо держится, немного подводит местами здоровье, плюс полгода в СИЗО дают о себе знать. Но она молодец, замечательно держится»,— рассказал «Ъ» один из сторонников Марины Михайловой. Приговор по делу ожидается 26 июля.

Подробнее о деле Марины Михайловой — в материале «Ъ» «Следствие приехало на БАМ».

Анна Яшина, Благовещенск