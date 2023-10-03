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Экс-мэру столицы БАМа утвердили обвинение и продлили срок домашнего ареста

Благовещенский горсуд продлил срок домашнего ареста бывшей главе администрации Тынды Марине Михайловой до 22 октября, сообщили «Ъ» в суде во вторник, 3 октября. Согласно утвержденному прокуратурой в прошлую пятницу обвинительному заключению, ей инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), невыплата пенсий (чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ) и неисполнение решений суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). В конце июня суд выпустил обвиняемую из СИЗО. Как сообщили «Ъ» в прокуратуре, в пособничестве экс-мэру обвиняется ее бывший первый заместитель Владимир Плюхин (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, будучи мэром Тынды, Марина Михайлова подписала акты сдачи-приемки выполненных работ по ремонту улицы Красная Пресня, которые были переданы Владимиром Плюхиным в муниципальное финуправление. После этого 131 млн руб. бюджетных средств были перечислены подрядчику компании «Карьер-А», который так и не выполнил предусмотренные контрактом обязательства. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора компании Давида Маргаряна уже рассматривается в суде.

Помимо этого, Марине Михайловой вменяется невыплата пенсий бывшим муниципальным служащим в период с 2018 года по 2022 год, а также невыполнение в 2021–2022 годах мэрией двух вступивших в законную силу решений суда по взысканию пенсий для лиц, замещавших муниципальные должности. Уголовное дело рассмотрит Тындинский райсуд.

По словам адвоката Каро Жамкочяна, защита будет добиваться переноса процесса в Благовещенск. «В первом же судебном заседании в Тынде нами будет заявлено ходатайство об отводе всего состава суда и передаче дела в Амурский областной суд для изменения подсудности. Марина Валентиновна (Михайлова,— "Ъ"), представляя интересы жителей города в судебных органах по более чем 400 искам, и в последующем занимая должность мэра, тесно общалась со многими членами юридического сообщества, правоохранительных структур, прокурорами, судьями, начальниками органов исполнительной и судебной власти Тынды. Между Михайловой и должностными лицами структур сложились не только профессиональные, но и личные взаимоотношения — как товарищеские, доброжелательные, так и неприязненные, предвзятые. В виду чего объективность, непредвзятость и беспристрастность рассмотрения дела судьями Тынды могут быть поставлены под сомнение»,— обосновал «Ъ» адвокат свой ближайший ход.

Анна Яшина, Благовещенск

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