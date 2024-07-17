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Коммерсантъ FM
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В столице Крыма зафиксировали рекордную жару

Температура воздуха в Симферополе достигла рекордно высоких показателей, сообщили «Ъ» в региональном гидрометцентре.

По данным специалистов, вчера, 16 июля, на полуострове температура воздуха достигла отметки +37,5°С. До этого максимально высокую температуру фиксировали в 2001 году — +36,1°С. К концу недели синоптики прогнозируют незначительное снижение температуры.

На полуострове третий день продолжают тушить пожар в Карадагском природном заповеднике. По данным ГУ МЧС по РК, пожар локализовали на площади 40 га, но полностью справиться с огнем пока не могут.

Почему оптовые цены на электроэнергию бьют рекорды из-за жары и аварий на юге — в материале «Энергобиржа плавится».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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