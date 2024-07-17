Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии боевые действия на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Они обсудили итоги работы в рамках Совета Безопасности ООН, развитие российско-швейцарских отношений и боевые действия на Украине.

Встреча Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса прошла вчера вечером, 16 июля, в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совбеза ООН. В июне 2022-го Швейцария стала непостоянным членом Совбеза ООН и получила право участвовать в заседаниях на протяжении 2023–2024 годов.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, на встрече Сергей Лавров представил оценку развития ситуации на Украине начиная с 2014 года. Он также подчеркнул «обреченность попыток» стран Запада предъявлять России различные ультиматумы в рамках этого вопроса.

Кроме того, как сообщил МИД РФ, с российской стороны был отмечен «прогрессирующий отход» Швейцарии от ее традиционной политики нейтралитета. «Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении»,— подчеркнули в российском ведомстве.

Господин Лавров, комментируя переговоры с господином Кассисом, назвал встречу «интересной». «Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошел Международный саммит по мирному урегулированию конфликта России и Украины. На конференции обсуждались некоторые пункты «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. При этом российская делегация приглашение к участию не получила. В МИД России назвали конференцию провальной и отказались от участия в подобных мероприятиях в будущем.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мир запланировали на конец года».

Милена Костерева