Страховщиков переведут на новый расчет

Со следующего года страховые компании будут рассчитывать требуемый капитал по страхованию жизни согласно новой методике ЦБ — исходя из страховых рисков. Таким образом, вводится использование дифференцированного подхода вместо единых требований к капиталу по всем продуктам. По словам экспертов, в ряде случаев это поможет сэкономить капитал, однако сам переход может потребовать затрат в несколько миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 2025 года ЦБ вводит новые правила расчета собственного капитала для страховщиков жизни. Это следует из опубликованной 16 июля «Концепции расчета страховых рисков по страхованию жизни». Она подготовлена в рамках перехода к риск-ориентированному регулированию платежеспособности страховщиков, которое реализуется с 2020 года. Предполагается, что новые требования вступят в силу с 1 июля 2025 года и будут обязательны для всех страховщиков жизни, поясняют в ЦБ.

Вместо единых требований к капиталу по всем продуктам этого сегмента концепцией предусмотрено использование дифференцированного подхода, позволяющего сделать более точный расчет с учетом целого ряда рисков, от реализации которых зависят страховые выплаты, поясняют в Банке России. Регулятор считает, что это позволит учитывать структуру портфелей и эффект диверсификации между страховыми продуктами при оценке платежеспособности страховщиков. В частности, нормативный размер платежеспособности будет рассчитываться исходя из размера требуемого капитала для покрытия рисков смертности, долголетия, досрочного прекращения полиса, изменения договоров и т. д. Сегодня этот показатель рассчитывается как 5% от суммы общих резервов (с учетом перестрахования).

По данным Всероссийского союза страховщиков, за 2023 год рынок страхования жизни вырос на 51,8%, до 813,2 млрд руб. В первом квартале 2024 года суммарные премии страховщиков жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%, до 226,1 млрд руб. По данным «Эксперт РА», всего на рынке работает 26 компаний, крупнейшие из которых «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», «СОГАЗ-Жизнь».

Новые правила позволят страховщикам сэкономить капитал в ряде случаев, считают эксперты. По словам сооснователя группы компаний BestDoctor Михаила Беляндинова, изменения, вероятно, в большей степени коснутся страховщиков, специализирующихся на долгосрочных контрактах страхования жизни, чувствительных к предположениям о смертности и уровне расходов. Предложенные изменения позволят сделать менее капиталоемкими продукты, в которых пропорция страховой и инвестиционной составляющих значительно смещена в сторону инвестиционной составляющей, размер которой мало чувствителен к изменению вышеуказанных рисков, считает партнер Б1 Татьяна Самсонова. К таким продуктам относятся многие виды договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни. При этом, по словам эксперта, по продуктам с высокой страховой составляющей величина требуемого капитала может повыситься, и в случае недостаточности фактического капитала страховщику может понадобиться докапитализация.

Подобные правила регулятор вводил для кредитных организаций. Так, крупнейшие банки стали использовать подход к оценке риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). В этом случае банк использует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь и величины кредитного требования, подверженной риску. Внедрение ПВР-подхода обходится банкам в $13–25 млн (см. “Ъ” от 15 февраля 2022 года).

По мнению экспертов, стоимость перехода для страховых компаний может быть значительной, но меньшей, чем у банков. Независимый эксперт Андрей Бархота оценивает затраты в 6–10 млн руб. «Детализация и усложнение порядка расчета страховых резервов могут потребовать дополнительных затрат, в том числе на составление и подготовку новой отчетности, автоматизацию ИТ-систем»,— поясняет директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова.

Между тем участники рынка не первый раз сталкиваются с новыми регуляторными требованиями, и у многих страховщиков есть крупные ИТ-службы для реализации подобных проектов, отмечает директор страховых рейтингов рейтинговой службы НРА Сергей Туруев.

В целом процесс перехода на новые правила может занять меньше времени, чем у банков. Переход на ПВР занимает годы, поскольку подразумевает разработку технически сложных моделей, «основанных в том числе на профессиональном суждении, а не на конкретных формулах, их согласование с регулятором, формализованное подтверждение их использования в бизнес-процессах банка», поясняет директор практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Владимир Шур. В проекте изменений по страхованию «прописаны все формулы и не подразумевается использование экспертного суждения», отмечает эксперт.

Юлия Пославская