Канцлер Австрии выступил против бойкота председательства Венгрии в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно «дать отпор» за проведение переговоров по вопросам конфликта на территории Украины, не согласованных с властями Евросоюза. При этом он выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Нехаммер

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Карл Нехаммер

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Нужно противостоять Виктору Орбану за его несогласованные действия, но не бойкотировать председательство в Совете. Министры Народной партии будут продолжать участвовать в советах и заседаниях, у них достаточно дел»,— написал господин Нехаммер в соцсети X (бывший Twitter).

Карл Нехаммер пояснил, что Виктор Орбан, совершив визиты в Москву и Пекин, «нарушил табу». Канцлер также написал, что отказ от диалога внутри Евросоюза будет наихудшим решением вопроса.

Вчера, 15 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отмене визита коллегии ЕК в Венгрию. Она также объявила о понижении уровня представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Politico со ссылкой на источники писало, что 63 из 705 депутатов Европарламента призвали приостановить право голоса Венгрии в Евросовете из-за визитов Виктора Орбана в Россию и Китай.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Венгрии показали "желтую карточку"».