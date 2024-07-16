Politico: в Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса

63 из 705 депутатов Европарламента обратилась к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейского парламента Роберте Метсоле. В заявлении евродепутаты призывают приостановить право голоса Венгрии в Евросовете из-за визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай, передает Politico. Венгрия стала председателем Совета ЕС 1 июля и до конца текущего года.

«Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не дает результата»,— цитирует текст письма Politico. В письме, которое есть в распоряжении издания, сообщается, что во время своих визитов венгерский премьер «намеренно искажал своим полномочия».

По мнению депутатов, своими поездками он «уже причинил значительный урон, злоупотребляя своей ролью председателя совета». По данным газеты, инициативу поддержали представители Европейской народной партии, Renew, левых и «зелёных». Кроме того, напоминает Bild, вчера, 15 июля, Европейская комиссия попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров во время председательства Венгрии в Совете ЕС.

В начале июля Виктор Орбан посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил возможность прекращения огня. После этого венгерский премьер приехал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее — в Китай. Эти визиты господин Орбан назвал частью миссии по достижению мира. Юридическая служба ЕС сочла поездку Виктора Орбана в Москву нарушением договоров объединения.

После этого господина Орбана не пригласили выступать на первой пленарной сессии Европарламента. По мнению евродепутата из фракции Renew Клара де Мело, венгерский премьер не уважает правила Евросоюза. Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию.

Подробнее о последствиях визита Виктора Орбана в Москву — в материале «Ъ» «Венгрии показали "желтую карточку"».

Ольга Семеновых