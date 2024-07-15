Кафе в центре Сочи проверили на нарушение покоя и тишины

В минувшие выходные, 13 и 14 июля, в Центральном районе Сочи прошел рейд, в ходе которого проверили кафе на нарушение покоя и тишины. Полицейские и чиновники выявили два заведения, в которых после 23:00 часов громко играла музыка, рассказали в пресс-службе УВД Сочи.

В отношении владельцев кафе, где выявили нарушения, составили административные материалы. В полиции курорта напомнили, что за нарушение покоя и тишины в промежутке с 23:00 до 07:00 часов статьей 3.3. Закона Краснодарского края №608-КЗ «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность в виде административного штрафа.

Аналогичные рейды, отметили в полиции, проводятся регулярно. Работа будет продолжена.

Вячеслав Рыжков

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