Правительство России выделило участникам Игр БРИКС более 274,7 млн рублей

Правительство России выделило более 274,7 млн руб. на поощрение победителей и призеров прошедших в Казани спортивных Игр стран БРИКС и их тренеров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Обладатели золотых медалей Игр БРИКС получат 358,4 тыс. руб., а их тренеры — 137,2 тыс. рублей. Серебряные призеры Игр БРИКС получат по 179,2 тыс. руб., а их тренеры — по 67,6 тыс. руб. За бронзовые медали правительство России предусмотрело вознаграждение спортсменам в размере 107,5 тыс. руб., а их тренерам — 40,9 тыс. руб.

Соревнования Спортивных игр стран БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня. Аудитория в социальных сетях, охваченная Спортивными играми стран БРИКС в Казани, превысила 1 млрд человек. Российские спортсмены завоевали 509 медалей, в том числе 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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