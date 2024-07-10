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Коммерсантъ FM
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Мизулина: блогер Гусейн Гасанов находится в бегах из-за налоговых долгов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина утверждает, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. В июне на блогера подала иск в Арбитражный суд Москвы Федеральная налоговая служба (ФНС). С господина Гасанова потребовали взыскать имущество за долги на общую сумму 112 млн руб.

Блогер Гусейн Гасанов

Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

8 июля в Арбитражный суд Москвы поступил иск к ООО «Банда», ранее принадлежавшему господину Гасанову, на сумму 10 млн руб. Истцом выступила Юлия Мильченко, чьи данные в картотеке суда скрыты.

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах»,— написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета обращалась в ГУ МВД России с просьбой провести проверку в отношении господина Гасанова в ноябре 2023 года. Она объяснила это решение «большим числом писем от граждан». Госпожа Мизулина также просила проверить деятельность других блогеров и коучей: Эдварда Била, Асхаба Тамаева и Ксению Губину. Тогда она утверждала, что блогеры-коучи могут действовать по мошенническому сценарию, схожему с тем, который использовал блогер Аяз Шабутдинов. Последний был задержан в том же месяце, он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Евгений Белоусов

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