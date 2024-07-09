В Вашингтоне открывается юбилейный саммит НАТО. Постпред США при альянсе Джулианн Смит анонсировала новые масштабные пакеты помощи Украине. Киев не получит прямого приглашения присоединиться к военному блоку, однако союзники не отказываются от этой идеи в будущем. В частности, обсуждается так называемый немецкий план — вступление в организацию без части территорий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не прогнозирует каких-либо серьезных изменений по итогам встречи западных союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

НАТО — это не только Украина. Главный вопрос — как защититься от России, которая нападать ни на кого, конечно же, не собирается. Но вот бывшие партнеры, выходит, не совсем в этом уверены. Вместе с тем не только Москва угрожает западному миру, в соответствующем списке также и Пекин. Китай занимается шпионажем, кибердиверсиями, а также распространяет враждебную пропаганду.

Как сообщает агентство Reuters, предполагается сформировать от 35 до 50 дополнительных бригад. В каждой от 7 тыс. до 9 тыс. солдат и офицеров, то есть для этого нужно привлечь на службу порядка 300 тыс. человек. Плюс к этому, видимо, необходимы дополнительные киберподразделения, антипропаганда и так далее. Но деньги у Запада есть, поэтому желающие помочь, скорее всего, найдутся.

Теперь что касается Украины: понятно, что в альянс ее не примут. Сейчас. Сроки зависят от политической воли союзников, по крайней мере, в Белом доме так думают.

Членство Киева в НАТО является как бы стратегической задачей, то есть это не то чтобы прямо коммунизм, но светлая цель, к которой нужно двигаться без каких-либо временных рамок. Но рано или поздно, наверное, этот день наступит. Здесь важно не сказать нет, в первую очередь с политической точки зрения, хотя бы потому, что Москва категорически против.

Однако Запад мнение Кремля, с одной стороны, игнорирует, но, с другой, идти на явное обострение отказывается. Воевать сам не хочет. Тем не менее речь идет о том, чтобы создать отдельное командование со штабом в Германии для координации обучения и снабжения вооруженных сил своего союзника. То есть военная помощь обретет системность и будет поступать независимо от выборов, смены элит, возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа и других политических потрясений, поскольку пойдет по линии Североатлантического альянса. Так кажется, что это уже немало.

Таким образом в итоге НАТО укрепляется. ЕС, по сути, выполняет главное требование экс-президента США — увеличивает расходы на национальную оборону. Европейский ВПК получает новые заказы со всеми вытекающими последствиям.

Так что в общем и целом мы наблюдаем военный ренессанс западного мира.

А что же мирные планы? Их должно быть много, вот и Виктор Орбан съездил в Китай, Россию и посетил Украину. Что-то, наверное, он расскажет на этот счет. Все это, конечно же, обсудят в кулуарах. Хотя так кажется, что обсуждать особо нечего. Но сюрпризы возможны, чудеса иногда случаются. Может быть, есть то, о чем широкой публике знать пока что не положено. Но что можно сказать точно, почти со стопроцентной уверенностью — участники саммита НАТО заявят о полной приверженности мирному решению конфликта и с этим никто не поспорит, примут это единогласно, а дальше пойдут заниматься военными приготовлениями, как раньше говорили, в советские годы.

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