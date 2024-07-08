В Краснодаре запретят парковку и остановку у военного госпиталя

В Краснодаре с 29 июля будет запрещена остановка и стоянка транспорта на проезде к территории военного госпиталя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать между домами №21 и 23 на улице Октябрьской до Марьинского бульвара, где установят соответствующие дорожные знаки.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города пояснили, что эта мера вызвана необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения. Припаркованные автомобили создают заторы и мешают проезду.

Анастасия Донскова

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