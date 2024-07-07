В работе WhatsApp в России произошел сбой

Российские пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) жалуются на работу мессенджера. Уже поступило более 5,3 тыс. жалоб, следует из данных портала «Сбой.рф».

Чаще всего о неполадках сообщают жители Краснодарского края (60%), Дагестана (11%), Волгоградской области и Москвы (по 6%).

С чем связаны неполадки, в настоящий момент неизвестно. Пользователи мессенджера на Кубани сообщают, что у них возникают трудности при отправке и приеме сообщений.

Наталья Решетняк

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