Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин покинет пост

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин сообщил, что покидает пост. Он уточнил, что останется в руководстве соревнований в другой должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном. Сейчас это самое важное. На этой неделе будет объявлено имя нового гендиректора»,— сказал Алексей Сорокин «РИА Новости».

7 июня Алексей Сорокин говорил, что dсемирные Игры дружбы перенесут. Он уточнял, что новые даты проведения соревнований сообщат власти России в ближайшее время. Позже господин Сорокин пояснял, что подобные решения вправе принимать только руководство страны.

В начале июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что власти страны рассматривают перенос Игр дружбы на 2025 год. По словам собеседников издания, изменение дат проведения соревнований не связано с внешнеполитическим давлением Международного олимпийского комитета и отдельных государств. Игры дружбы должны были начаться в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

Подробнее об Играх дружбы — в публикации «Ъ».