Лесной пожар в бухте Инал Туапсинского района тушат 56 человек

Возгорание сухой растительности тушат подразделения МЧС России в бухте Инал Туапсинского района Кубани. По данным регионального оперштаба, угрозы частным домовладениям нет.

«В ликвидации пожара задействовано 11 единиц техники и 56 человек»,— говорится в сообщении.

В СМИ сообщают, что к лесному пожару привел выстрел сигнальной ракеты в селе Бжид (район бухты Инал). По данным очевидцев, огонь быстро поднимается вверх по склону горы. Ранее региональное управление МЧС объявило в Краснодарском крае самый высокий — 5-й — класс пожарной опасности. Жителей и гостей Кубани призывают осторожно пользоваться огнем в лесу.

Наталья Решетняк

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