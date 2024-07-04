Депутат из Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил в ДНР предметы благоустройства

Тельмановский муниципальный округ в Донецкой народной республике (ДНР) получил от депутата городской думы Екатеринбурга, руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Вихарева предметы для благоустройства, сообщили в пресс-службе депутата.

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В ДНР от Алексея Вихарева были отправлены новые скамейки, урны и информационные стенды вместе с совместной гуманитарной помощью от правительства Свердловской области и компании «Сима-ленд». Депутат стал организатором добровольческого проекта «Волонтерский десант» и экологического субботника — для их реализации и потребовались новые элементы благоустройства. «Следом за фурой с гуманитарной помощью и элементами благоустройства в ДНР уехали активисты моего Волонтерского центра. Очень хочется, чтобы поселок и его жители поскорее вернулись к привычной жизни»,— сказал Алексей Вихарев.

В ходе уборки свердловские и донецкие волонтеры привели в порядок места отдыха в поселке Тельманово, в частности, территорию у родника «Богатырь» и «Аллею дружбы» в честь 90-летия Свердловской области. Они также поставили стенды «Берегите природу», почистили береговую линию озера Глухое и поддержали окружных ветеранов спецоперации.

Всего Алексей Вихарев направил в зону СВО оборудование и гуманитарную помощь на общую сумму в более чем 60 млн руб., в частности, за начало лета он отправил волонтерам на Донбассе автомобиль Toyota с запасным комплектом шин и запчасти для ремонта машин марки УАЗ, а также рюкзак «Антидрон-Гарпия-Про 8-400W» десантникам для борьбы против беспилотников.

Напомним, с 2024 года Свердловская область взяла шефство над Тельмановским районом в ДНР, также регион разработал программу для восстановления Макеевки в 2024-2025 годах.

Ирина Пичурина

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