«Единая Россия» приостановила членство экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова

Партия «Единая Россия» приостановила членство в ней бывшего главы Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Андрея Воронова после возбуждения против него уголовного дела о взяточничестве, сообщила пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воронов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Андрей Воронов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Решение было принято на заседании президиума ямальского совета «Единой России» в соответствии с пунктом устава партии, согласно которому членство лица приостанавливается, если на него возбуждается уголовное дело. «В случае, если вина будет доказана, он будет окончательно исключен из рядов "Единой России"»,— сказано в сообщении.

Напомним, Андрею Воронову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он заключен под стражу до 1 сентября. Басманный суд Москвы зарегистрировал дело 3 июля. По данным следствия, занимая пост замгубернатора ЯНАО, он получил взятку в виде дизайнерских услуг в доме его семьи.

Андрей Воронов возглавил Новый Уренгой в 2020 году, ранее он занимал должность замгубернатора ЯНАО. В конце июня 2024 года он объявил о решении уйти в отставку с поста мэра Нового Уренгоя. Его сменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Ирина Пичурина

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