Казань заняла 2-е место в рейтинге городов по приросту среднего уровня зарплат

Казань разделила вторую строчку в рейтинге городов России по приросту среднего уровня предлагаемой заработной платы за последний год. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Казань разделила второе место рейтинга с Барнаулом, Ростовом-на-Дону, Челябинском, Тулой, Калининградом и Ставрополем. В этих городах повышение средних предлагаемых зарплат за год составило 13%.

Лидером рейтинга по росту средних зарплат для новых работников стал Краснодар, где весной 2024 года работодатели повысили уровень на 17% больше, чем годом ранее.

В целом по стране средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 11% за год, достигнув в среднем 63 130 руб. за полный рабочий день весной 2024 года.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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