«Яблоко» официально выдвинуло кандидата на пост губернатора Челябинской области
Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» официально выдвинуло своего председателя Ярослава Щербакова кандидатом на выборы губернатора Челябинской области. Конференция по выдвижению состоялась 12 июня, сообщается в telegram-канале челябинского «Яблока».
Ярослав Щербаков представил на конференции тезисы своей предвыборной программы. «За мир, свободу и здоровые перемены для Челябинской области»,— сообщает региональное отделение партии.
Для регистрации в качестве кандидата господин Щербаков должен представить в избирательную комиссию Челябинской области 264 нотариально-заверенные подписи муниципальных депутатов.
Председатель регионального отделения «Яблока» выдвигался на выборы губернатора Челябинской области в 2019 году. Тогда он не смог преодолеть муниципальный фильтр.