По струйке смирно

Российским нефтекомпаниям пока не удалось восстановить экспорт высокооктанового бензина до показателей, предшествовавших запрету на вывоз. Как стало известно “Ъ”, в мае экспорт топлива вырос примерно на треть относительно апреля, до 5,5 тыс. тонн в сутки, а в последнюю неделю месяца — до 8,8 тыс. тонн в сутки. Но результат втрое отстает от показателей января—февраля. Эксперты ожидают ускорения темпов экспорта в июне, но сомневаются, что нефтяникам удастся вернуться к показателям начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспорт бензина в мае — начале июня после снятия ограничений на поставки за рубеж не успел восстановиться до прежних значений. По данным источников “Ъ”, в мае экспортировано около 170 тыс. тонн высокооктанового бензина. Поставки в суточном эквиваленте — около 5,5 тыс. тонн, что примерно на треть больше, чем в марте и апреле, когда действовало эмбарго на вывоз топлива. За неделю 26 мая — 1 июня среднесуточный экспорт вырос до уровня 8,8 тыс. тонн. Но показатель существенно меньше, чем январе и феврале 2024 года, когда в сутки экспортировалось 16,6 тыс. тонн и 14,9 тыс. тонн бензина соответственно. НПЗ в мае выпустили 3,1 млн тонн высокооктанового бензина, что сопоставимо с прошлогодним уровнем.

Правительство приостановило действовавший с марта по август запрет на вывоз бензина 20 мая на срок до конца июня. Эмбарго не включало поставки по межправительственным соглашениям и в ЕАЭС.

В марте российские НПЗ столкнулись с серией атак беспилотников, в результате чего из-за внеплановых ремонтов были вынуждены снижать нефтепереработку. Действовавшее на тот момент эмбарго позволило избежать существенного роста цен на бензин. Ключевым сторонником приостановки экспортных ограничений источники “Ъ” называли «Сургутнефтегаз», которому пришлось снизить нефтепереработку из-за затоваривания на Киришском НПЗ.

Несмотря на временную приостановку запрета на экспорт, биржевая стоимость бензина во второй половине мая снижалась, а в начале июня немного скорректировалась в сторону повышения.

Стоимость Аи-92 и Аи-95 на СПбМТСБ 11 июня выросла на 1,6%, до 48,1 тыс. руб. и 53,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Это соответствует уровням начала 2024 года.

Правительство сохраняет право продлить отмену экспортных ограничений. «Мы будем исходить из оценки текущей ситуации. К концу месяца мы будем ее понимать и действовать, исходя из того, как будет наиболее целесообразно»,— говорил 7 июня вице-премьер РФ Александр Новак.

Собеседники “Ъ” в отрасли склоняются к тому, что в условиях роста производства бензина в ближайшие месяцы правительство должно продлить отмену запрета на экспорт. На прошлой неделе господин Новак говорил, что ЛУКОЙЛ «две-три недели назад» перезапустил установку каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, которая из-за поломки компрессора простаивала с начала 2024 года.

Полноценно нефтекомпании смогут нарастить поставки топлива за рубеж лишь в июне, считает Виктор Катона из Kpler.

Обычно требуется две-три недели до погрузки на организацию фрахта танкеров, кроме того, роль сыграл и пик ремонтов на НПЗ в апреле—мае, поясняет он. Как отмечает Виктор Катона, ситуация с обеспечения бензином стабильная: практически не меняется уровень запасов в стране, что до определенной степени подтверждает своевременность запрета на экспорт. По его мнению, будущее запрета зависит от состояния нефтепереработки, которая, вероятно, будет расти в июне—июле в связи с восстановлением Волгоградского и Рязанского НПЗ и перезапуском установки на Нижегородском НПЗ. Но, указывает аналитик, правительство при принятии решения о продлении отмены эмбарго скорее всего будет ждать до самого конца июня, чтобы не допустить рисков «бегства бензина» из страны. Вряд ли это позволит нефтяникам восстановить экспорт бензина до рекордных уровней начала года, считает он.

Дмитрий Козлов