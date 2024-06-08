В ЛНР объявлен траур

В Луганской народной республике сегодня, 8 июня, объявлен траур по погибшим в результате ракетного обстрела в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По последним данным, погибли шесть человек, еще 60 пострадали.

«По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской народной республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.

7 июня Луганск был атакован пятью ракетами ATACMS, сообщало Минобороны РФ. В результате обрушился подъезд пятиэтажного дома. Накануне из-под завалов извлекли тела четырех человек, к утру сегодняшнего дня — еще двоих.

Леонид Пасечник говорил, что при атаке ВСУ были повреждены 33 многоэтажных дома в восточной части города, две школы, колледж, три детских сада. Оставшиеся без жилья в результате атаки находятся в пунктах временного размещения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».