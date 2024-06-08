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Коммерсантъ FM
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В ЛНР объявлен траур

В Луганской народной республике сегодня, 8 июня, объявлен траур по погибшим в результате ракетного обстрела в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По последним данным, погибли шесть человек, еще 60 пострадали.

«По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской народной республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.

7 июня Луганск был атакован пятью ракетами ATACMS, сообщало Минобороны РФ. В результате обрушился подъезд пятиэтажного дома. Накануне из-под завалов извлекли тела четырех человек, к утру сегодняшнего дня — еще двоих.

Леонид Пасечник говорил, что при атаке ВСУ были повреждены 33 многоэтажных дома в восточной части города, две школы, колледж, три детских сада. Оставшиеся без жилья в результате атаки находятся в пунктах временного размещения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Основные события СВО за июнь 2024 года

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 19 человек погибли, еще пятеро ранены, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 19 человек погибли, еще пятеро ранены, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал

Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

Фото: пресс-служба президента РФ

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

Фото: Reuters / Thomas Peter

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня &lt;br>На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня
На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

Фото: Reuters

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

Фото: Reuters

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

Фото: @vvgladkov

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Фото: Reuters

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

Фото: @V_Zelenskiy_official

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

Фото: МВД Украины

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 19 человек погибли, еще пятеро ранены, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал

Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

Фото: пресс-служба президента РФ

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

Фото: Reuters / Thomas Peter

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня
На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

Фото: Reuters

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

Фото: Reuters

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

Фото: @vvgladkov

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Фото: Reuters

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

Фото: @V_Zelenskiy_official

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

Фото: МВД Украины

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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