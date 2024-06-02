Экс-губернатор Югры Наталья Комарова заявила о закрытии своих страниц в соцсетях

Бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова сообщила о закрытии своих страниц в социальных сетях. «Кому не успела ответить в личных сообщениях, обязательно свяжутся специалисты профильных организаций региона, муниципальных образований. На все вопросы будут даны разъяснения, оказана помощь в решении проблем»,— написала госпожа Комарова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Экс-губернатор поблагодарила югорчан за доверие к ее страницам в социальных сетях и «добрые пожелания». «От меня для каждого из вас пожелания добра и света»,— написала она.

Наталья Комарова пообещала закрыть все свои аккаунты в социальных сетях после ухода с поста губернатора в 2021 году. «Для сегодняшней деятельности должностных лиц и органов власти участие в интернете необходимо. Я эмоционально испытываю следующее: первое, что я сделаю, когда не буду должностным лицом, выйду из всех аккаунтов и закрою свои страницы в интернете»,— сказал она в ответ на оценку ее блогерского опыта.

Напомним, Наталья Комарова объявила об уходе с поста губернатора и переходе «на другую работу» 30 мая. Она руководила ХМАО с 2010 года. Президент России Владимир Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора Югры. В ходе выступления перед членами правительства и депутатами думы ХМАО господин Кухарук пообещал наделить экс-главу автономного округа полномочиями сенатора РФ.

Василий Алексеев

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