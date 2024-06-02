Экс-губернатора Наталью Комарову назначат сенатором Совета Федерации от Югры
Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук наделит полномочиями сенатора РФ экс-главу Югры Наталью Комарову. Об этом господин Кухарук рассказал во время выступления перед членами правительства и депутатами думы ХМАО, сообщил Telegram-канал «Sitv».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу»,— передает слова Руслана Кухарука Telegram-канал.
Напомним, 30 мая президент России Владимир Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО после объявления главы региона Натальи Комаровой об уходе с поста и переходе «на другую работу». Она руководила ХМАО с 2010 года.
В субботу, 1 июня, депутаты Тюменской городской думы досрочно освободили от исполнения обязанностей главы Тюмени Руслана Кухарука.