Экс-губернатора Наталью Комарову назначат сенатором Совета Федерации от Югры

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук наделит полномочиями сенатора РФ экс-главу Югры Наталью Комарову. Об этом господин Кухарук рассказал во время выступления перед членами правительства и депутатами думы ХМАО, сообщил Telegram-канал «Sitv».

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«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу»,— передает слова Руслана Кухарука Telegram-канал.

Напомним, 30 мая президент России Владимир Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО после объявления главы региона Натальи Комаровой об уходе с поста и переходе «на другую работу». Она руководила ХМАО с 2010 года.

В субботу, 1 июня, депутаты Тюменской городской думы досрочно освободили от исполнения обязанностей главы Тюмени Руслана Кухарука.

Василий Алексеев

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