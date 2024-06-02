Врио главы ХМАО Кухарук исключил объединение регионов «тюменской матрешки»

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук подчеркнул, что регион, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область являются «самостоятельными субъектами РФ». Об объединении регионов господин Кухарук высказался в ходе выступления перед членами правительства и депутатами думы ХМАО, сообщил Telegram-канал «Sitv».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы являемся сложноустроенным субъектом. Не раз уже говорили, насколько эта модель непроста. Она непроста для тех, кто не знает, в чем состоит эта модель, уникальность юридической конструкции и какие отношения сложились за годы работы представителей органов власти и документа, который является базовым для нашего стратегического развития всех трех регионов — программа "Сотрудничество"»,— сказал Руслан Кухарук.

Врио главы пояснил, что документ определяет бюджетные отношения с учетом интересов жителей регионов «тюменской матрешки». «Наше взаимодействие между тремя регионами будет базироваться на принципах, которые сложились ранее и на той программе "Сотрудничества", которая является ключевым базовым юридическим документом для наших взаимоотношений»,— заверил господин Кухарук.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор опроверг слухи о слиянии региона с ХМАО после назначения экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука врио главы Югры. Господин Моор напомнил, что в 2023 году губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО продлили трехстороннее соглашение о сотрудничестве до 2035 года. «За эти 20 лет договор и сама программа показали свою эффективность»,— пояснил он.

Напомним, глава Тюмени Руслан Кухарук был назначен врио губернатора ХМАО 30 мая. На посту он сменил Наталью Комарову, которая объявила о переходе «на другую работу». Она руководила ХМАО с 2010 года.

В субботу, 1 июня, Тюменская городская дума досрочно прекратила полномочия мэра Руслана Кухарука.

Василий Алексеев

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