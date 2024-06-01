Моор опроверг слухи о слиянии регионов после назначения Кухарука врио главы ХМАО

Губернатор Тюменской области Александр Моор опроверг слухи о слиянии региона с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО-Югра) после назначения экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука врио главы Югры. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Отношения между округами, которые входят в состав Тюменской области, урегулированы договором, который был подписан в 2004 году, и для реализации этого договора была сформирована программа "Сотрудничества"»,— сказал Александр Моор. Губернатор пояснил, что программа направлена на реализацию совместных проектов по 11 направлениям.

Господин Моор напомнил, что в 2023 году губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа продлили трехстороннее соглашение о сотрудничестве до 2035 года. «За эти 20 лет договор и сама программа показали свою эффективность»,— пояснил он.

Напомним, глава Тюмени Руслан Кухарук был назначен врио губернатора ХМАО 30 мая. На посту он сменил Наталью Комарову, которая объявила о переходе «на другую работу». Она руководила ХМАО с 2010 года.

В субботу, 1 июня, Тюменская городская дума досрочно прекратила полномочия мэра Руслана Кухарука.

Василий Алексеев

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