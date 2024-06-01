«Вы никуда не уходите из этой семьи»

Депутаты Тюменской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Тюмени Руслана Кухарука. Накануне президент Владимир Путин назначил господина Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Депутаты призвали экс-мэра «не забывать Тюмень», заручиться поддержкой югорчан и признались, что не приняли бы его отставку, если бы решение зависело от них. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Тюменской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Тюмени Руслана Кухарука (на фото)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Депутаты Тюменской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Тюмени Руслана Кухарука (на фото)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Вопросов к досрочному прекращению полномочий главы Тюмени Руслана Кухарука у депутатов думы Тюмени не возникло, поэтому председатель Светлана Иванова сразу перешла к выступлениям. Об уходе мэра с поста изъявили желание высказаться 11 депутатов.

Накануне президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Ранее регион возглавляла Наталья Комарова, которая 30 мая объявила о переходе «на другую работу». Она руководила ХМАО с 2010 года.

Руслан Кухарук до 2011 года работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, затем перешел в администрацию Тюмени, где занимал должность директора департамента земельных отношений и градостроительства, заместителя главы администрации. Возглавил Тюмень в 2018 году, сменив на посту Александра Моора, который был назначено врио губернатора Тюменской области. Депутаты гордумы единогласно поддержали кандидатуру господина Кухарука на пост мэра. В 2023 году Руслан Кухарук вновь возглавил муниципалитет: его кандидатуру поддержали все 36 депутатов Тюменской городской думы, присутствовавшие на заседании.

Депутат от «Единой России» (ЕР), глава Тюмени в 1993-2005 годах Степан Киричук отметил, что в городе «еще долго будут подводить итоги» деятельности Руслана Кухарука. «Вам будут рассказывать там яма не сделана, столб не покрашен, хотел сделать то и не успел. Все это будет, это мэрская доля, самая счастливая доля, которая есть после армии»,— сказал господин Киричук.

Депутат добавил, что «все ямы, дыры и все недоделанное» перекрывает желание людей жить в городе. Он пояснил, что в Тюмени более 20 лет рождаемость превышает смертность и созданы условия, когда «в город едут люди».

«Эти 45, 86 и 66 номера машин по Тюмени гуляют не как туристы. Они здесь видят работу, комфорт и уют. И это ваша, в том числе, заслуга. Вы победитель. Вы уходите с гордо поднятой головой и…»,— не успел договорить господин Киричук из-за истечения времени на выступление.

Депутат попросил спикера дать возможность продолжить, на что получил разрешение Светланы Ивановой: «Сегодня можно».

Степан Киричук выразил уверенность, что Руслан Кухарук разберется с управлением ХМАО. «Там большая экономика. Вы большой человек, как говорит Александр Моор, большой земли из большой семьи. И вы никуда не уходите из этой семьи, мы все вместе, и у вас все получится»,— заверил депутат.

Степан Киричук напомнил, что у господина Кухарука есть три месяца, чтобы расположить к себе югорчан. «Чтобы уже жители ХМАО просили депутатов окружной думы: а проголосуйте за Руслана Николаевича, он в самом деле настоящий руководитель. Я хочу услышать это, и я убежден, что так будет. Руслан Николаевич, в добрый путь, но не вздумай забывать Тюмень»,— призвал депутат.

Депутат от ЕР Елена Бойко поблагодарила Руслана Кухарука за сохранение курса развития Тюмени в период «непростых условий»: пандемии, специальной военной операции (СВО) России на Украине, санкций. Депутат от ЕР Дмитрий Антипов отметил, что мэр приобрел «большой авторитет» в органах государственной власти и бизнес-сообществе. Депутат от ЕР Алексей Рагозин призвал присутствующих порадоваться за Тюменскую область и Югру. «Теперь точно ХМАО вернулся в родную гавань. Спасибо большое»,— сказал он.

Депутат от ЛДПР Руслан Сабиров отметил, что Руслан Кухарук «слышал ЛДПР». «Мы эти дни обсуждали, чтобы воздержаться по голосованию, если бы от нас зависело решение, и мы могли бы вас оставить, но ЛДПР это партия государственников, и мы понимаем значимость Югры в России»,— сказал господин Сабиров. Депутат от КПРФ Сергей Пыхалов добавил, что Тюмень «в очередной раз доказала, что является политической кузницей кадров».

«Сергей Собянин, Владимир Якушев, Александр Моор. Вот теперь и вы покидаете наши стены»,— пояснил он.



Спикер Светлана Иванова пожелала Руслану Кухаруку, чтобы принятые в Тюмени проекты нашли отражение в ХМАО и пожелала «ни пуха ни пера». За досрочную отставку мэра Руслана Кухарука единогласно проголосовали все 30 депутатов, присутствующие на заседании. Врио главы Тюмени назначен вице-мэр Петр Вагин.

После прекращения полномочий господина Кухарука в должности мэра перед присутствующими выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что экс-глава ХМАО Наталья Комарова «очень эффективно, с огромной любовью к людям» руководила Югрой. «Уверен, у вас получится обеспечить устойчивый последовательный рост. Шесть лет назад на этой же трибуне я желал вам успехов в должности главы Тюмени, сегодня я желаю вам успехов в должности руководителя сильного региона России. Надеюсь, рука у меня легкая, в добрый путь», — сказал губернатор и вручил Руслану Кухаруку почетную грамоту.

Господин Кухарук заверил, что продолжит успешные начинания ХМАО. «Югра исторически расположена рядом с нами территориально, духовно, экономически, философски-смысловом. Знания и опыт, которые приобрел в работе в управленческой команде Тюменской области, Тюмени, помогут продолжить экономический рост одного из крупнейших и сильных регионов нашей страны»,— заверил Руслан Кухарук.

Светлана Иванова поблагодарил господина Кухарука за выступление.

Затем депутаты единогласно проголосовали за объявление конкурса по отбору кандидатов на пост главы Тюмени, который пройдет 27 июня.



В состав конкурсной комиссии вошли депутаты думы Эльвира Амирова, Андрей Голоус, Александр Григорьев, Степан Киричук, Сергей Морев, Серегей Пыхалов, Алексей Рагозин и Руслан Сабиров. Вторую половину конкурсной комиссии назначит Александр Моор.

Прослушав гимн России, Светлана Иванова пригласила депутатов на общую фотографию с Русланом Кухаруком.

Василий Алексеев