Власти ХМАО, ЯНАО и Тюменской области продлили договор о сотрудничестве до 2035 года

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) власти Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) продлили трехстороннее соглашение о сотрудничестве до 2035 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Договор действует с 2004 года.

По словам Александра Моора, взаимоотношения между регионами должны быть сохранены, так как «система, основанная на взаимном уважении и согласии, работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев».

Как сообщил господин Моор, перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Согласно опубликованному на сайте правовой информации РФ документу от 2004 года, трехстороннее соглашение подразумевает концепцию развития регионов с учетом основных направлений стратегического развития сторон. А также взаимодействие в строительстве и реконструкции дорог, образовании, медицине, охране окружающей среды и другом.

Напомним, в июне 2018 года трехстороннее соглашение было досрочно продлено до 2025 года.

Полина Хабарова

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