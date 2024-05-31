Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом квартале составила 486 млрд руб.

По итогам первого квартала чистая прибыль «Роснефти» (MOEX: ROSN) по МСФО достигла 486 млрд руб. Она показала рост на 92,8% по сравнению с 252 млрд руб. прибыли в четвертом квартале 2023 года. Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 399 млрд руб., увеличившись вдвое, следует из пресс-релиза компании.

Выручка «Роснефти» в первом квартале составила 2,594 трлн руб. По сравнению с четвертым кварталом она выросла на 1,7%. EBITDA по итогам января-марта увеличилась на 42%, до 857 млрд руб. (против 602 млрд руб. в предыдущем квартале).

Добыча углеводородов «Роснефтью» в первом квартале составила 66,6 млн тонн нефтяного эквивалента (5,435 млн баррелей в сутки), в том числе добыча жидких углеводородов — 47,1 млн тонн (3,848 млн б/с). Добыча газа составила 23,7 млрд куб. м (1,587 млн б/с).

Объем переработки нефти в РФ по итогам отчетного периода был на уровне 19,9 млн тонн. «Определенное снижение объема переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтных работ на НПЗ, связанных с форс-мажорными обстоятельствами»,— уточнили в компании.

Как выяснил «Ъ», глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству отменить авансовые платежи за электроэнергию для промышленности, чтобы «снизить потребности в привлечении заемных средств». Объем авансовых платежей аналитики оценивают примерно в 1,7 трлн руб. в год. Вице-премьер Александр Новак уже поручил Минэнерго проработать вопрос. Энергетики и эксперты предупреждают, что инициатива может привести к росту долгов за электроэнергию и ухудшить экономическое положение энергокомпаний.

Подробности — в материале «Ъ» «Аванс снимают со счетчика».

Лаура Кеффер