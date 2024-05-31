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Коммерсантъ FM
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В Первомайске потушили возникший после обстрела пожар на газопроводе

Около 245 абонентов в Первомайске остались без газоснабжения из-за пожара на газопроводе, сообщил мэр города Сергей Колягин. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

«Жилой массив, состоящий из частных домов, и расположенный недалеко от центра города, после обстрела полностью остался без газоснабжения»,— написал господин Колягин в Telegram. Он уточнил, что ремонтно-восстановительные работы начнут сегодня, 31 мая, с утра.

Накануне поздно вечером украинские военные обстреляли Первомайск, находящийся в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Анна Романова. В прошлый раз в ЛНР 21 мая был обстрелян город Свердловск, в результате пострадали восемь человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

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