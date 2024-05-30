Россия обсудила с Боливией экспорт топлива и газа в страну

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин провел пленарное заседание межправительственной российско-боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Страны обсудили поставку в Боливию российского моторного топлива и газа, а также сотрудничество в области электроэнергетики, ядерных технологий и систем накопления энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Павел Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В ближайшем будущем мы ожидаем прогресса во всех сферах экономики и упомянутых аспектах двустороннего сотрудничества. Наши отношения должны стать маяком в современном многополярном мире и служить нашим народам»,— сказал Павел Сорокин (цитата по сайту Минэнерго).

На заседании стороны также обсудили участие России в развитии газотранспортной системы Боливии. Пресс-служба министерства указала, что Москва рассматривает Сукре как перспективного торгово-экономического партнера в Латинской Америке. В 2023 году товарооборот двух стран «достиг максимального уровня».

В прошлом году страны отмечали 125-летие со дня установления дипломатических отношений. Павел Сорокин сказал, что достигнутые результаты совместной работы станут «локомотивом для дальнейшего развития сотрудничества» России и Боливии.

13 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии Луисом Арсе. Они обсудили реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической сферах. 23 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Луис Арсе станет главным гостем Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня.

Об отношениях Москвы с регионом — в материале «Россия ищет опору в Латинской Америке».

Петр Бузлаев