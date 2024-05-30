Директор департамента Минцифры Дубынин возглавит НСПК

Национальный финансовый совет на заседании 29 мая согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир», сообщил Центробанк. Бывший гендиректор НСПК Владимир Комлев покинул этот пост 1 января.

Когда господин Дубынин приступит к работе в качестве гендиректора НСПК, ЦБ не уточнил. На сегодня он возглавляет департамент развития технологий цифровой идентификации Минцифры. В 2013–2018 годы работал в департаменте координации информатизации ведомства, а затем в течение трех лет — в департаменте финансовых технологий Банка России и принимал участие в запуске единой биометрической системы.

Владимир Комлев возглавлял НСПК с момента ее основания в 2014 году. Решение об уходе, по словам господина Комлева, было продуманным, взвешенным и принято по согласованию с Центробанком. После его ухода обязанности гендиректора исполнял курирующий правовое направление НСПК Олег Тишаков.

О господине Дубынине — в материале «Ъ» «Национальным картам примеряют руководителя».

Лусине Баласян