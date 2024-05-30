Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Белгородской области из-за атак украинских дронов ранены два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 30 мая, украинские дроны-камикадзе атаковали Борисовский район и Грайворонский округ. В результате ударов ранения получили два человека.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и ног из-за падения беспилотника на заправочной станции, расположенной на въезде в грайворонское село Замостье. Участники территориальной самообороны доставили раненого в районную больницу. На самой заправке выбиты стекла и повреждены навес, фасад и заправочная колонка. Осколки посекли автомобиль и трактор. Пожара не произошло.

Второй пострадавший получил контузию и непроникающие осколочные ранения головы и спины в результате взрыва дрона в селе Грузское Борисовского района. Его доставили в районную больницу. Всего в селе из-за атаки произошли четыре взрыва. Повреждения получили здания храма и местного филиала «Почты России», а также три автомобиля, один из которых загорелся. Пожар потушили.

В ночь на сегодня, 30 мая, под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждение получила линия электропередачи, из-за чего без света остались села Дорогощь и Смородино. Также украинские дроны ударили по селу Новостроевка-Вторая. В результате взрывов загорелся неработающий фельдшерско-акушерский пункт. Вчера, 29 мая, из-за минометного обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области была ранена женщина.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Основные события СВО за май 2024 года

Основные события СВО за май 2024 года

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...