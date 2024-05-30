В Белгородской области из-за атак украинских дронов ранены два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 30 мая, украинские дроны-камикадзе атаковали Борисовский район и Грайворонский округ. В результате ударов ранения получили два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и ног из-за падения беспилотника на заправочной станции, расположенной на въезде в грайворонское село Замостье. Участники территориальной самообороны доставили раненого в районную больницу. На самой заправке выбиты стекла и повреждены навес, фасад и заправочная колонка. Осколки посекли автомобиль и трактор. Пожара не произошло.

Второй пострадавший получил контузию и непроникающие осколочные ранения головы и спины в результате взрыва дрона в селе Грузское Борисовского района. Его доставили в районную больницу. Всего в селе из-за атаки произошли четыре взрыва. Повреждения получили здания храма и местного филиала «Почты России», а также три автомобиля, один из которых загорелся. Пожар потушили.

В ночь на сегодня, 30 мая, под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждение получила линия электропередачи, из-за чего без света остались села Дорогощь и Смородино. Также украинские дроны ударили по селу Новостроевка-Вторая. В результате взрывов загорелся неработающий фельдшерско-акушерский пункт. Вчера, 29 мая, из-за минометного обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области была ранена женщина.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж