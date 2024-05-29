В Белгородской области из-за минометного обстрела ранена женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаках вооруженных сил Украины на несколько населенных пунктов Шебекинского округа. В результате минометного обстрела хутора Стадников ранена местная жительница.

Женщина получила ранение височной области, когда находилась в доме. Ее доставили в районную больницу, после чего отправят в медучреждение в Белгороде. В самом доме выбиты окна, посечен фасад.

Город Шебекино атаковали два дрона-камикадзе. Один из них упал на дорогу, его осколки повредили дверь коммерческого объекта. Из-за взрыва второго беспилотника загорелась сухая трава. В соседнем с городом селе Новая Таволжанка БПЛА самолетного типа повредил четыре дома.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и ударам беспилотников со стороны Украины. Ранее сегодня, 29 мая, были атакованы Борисовский район и Шебекинский округ, никто из мирных жителей не пострадал. Из-за массированных обстрелов Белгорода и ближайших к нему населенных пунктов в минувшие выходные были ранены более 20 человек, 6 погибли.

Сергей Толмачев, Воронеж