Два сотрудника Красного Полумесяца погибли при ударе по скорой в Рафахе

Два медика Палестинского Общества Красного Полумесяца погибли при ударе израильской армии по машине скорой помощи на западе Рафаха. Об этом гуманитарная организация сообщила в соцсетях.

«Медики Палестинского Общества Красного Полумесяца Хайсам Тубаси и Сухайль Хассуна были убиты в результате прямого удара израильскими оккупационными силами по машине скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в районе Таль Ас-Султан к западу от Рафаха, когда они выполняли свой гуманитарный долг»,— сообщил Красный Полумесяц на странице в соцсети Х.

26 мая Палестинское Общество Красного Полумесяца сообщило о многочисленных жертвах после атаки Израиля на лагерь перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. По данным палестинской службы гражданской обороны, погибло не менее 40 человек, десятки человек были ранены.

Израильские военные заявили, что атака не должна была навредить гражданским, но из-за взрыва от удара загорелся топливный бак — в результате возник пожар, охвативший лагерь для беженцев. Военная прокуратура Израиля начала расследование авиаудара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «трагическим инцидентом». Накануне танки Израиля вошли в центр Рафаха.

О критике в адрес Израиля за операцию в Рафахе — в материале «Ъ» «За Рафах ответят».

Анастасия Ларина