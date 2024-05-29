Танки Израиля вошли в центр Рафаха

Несмотря на призывы мирового сообщества прекратить наступление, израильская армия продолжает военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. В центре Рафаха впервые за три недели израильской операции было замечено несколько танков ЦАХАЛа, а также другая бронетехника.

По словам очевидцев, военная техника была замечена рядом с мечетью Аль-Ауда, расположенной в центральной части города. В пресс-центре Армии обороны Израиля не стали комментировать сообщения о продвижении в центр города, а лишь заявили, что военная операция в Рафахе продолжается. Собеседники Reuters отмечают, что военные Израиля могли использовать дистанционную технику без сопровождения личного состава, поскольку признаков их присутствия не наблюдалось.

В ночь на 27 мая Израиль атаковал лагерь беженцев Эль-Бурейдж. Согласно заявлению израильских военных, удар был просчитан с целью не навредить гражданскому населению, однако, по сведениям Минздрава Палестины, в результате удара погибли 45 человек, большинство из которых — женщины и дети.

С осуждением действий ЦАХАЛа выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Главы МИД европейских стран начали обсуждение санкций против Изралия на случай, если власти откажутся выполнять предписание Международного суда ООН о прекращении военных действий в Рафахе.

Подробнее — в материале «Ъ» «За Рафах ответят».

Ольга Семеновых