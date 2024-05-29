ConocoPhillips купила Marathon Oil за $17 млрд

Сегодня, 29 мая, американская нефтедобывающая компания ConocoPhillips объявила о покупке своего конкурента Marathon Oil. Акционеры Marathon получат 0,255 акции ConocoPhillips за свою акцию, тем самым премия в сравнении с ценой после закрытия торгов вчера, 28 мая, составит 15%. По условиям сделки Marathon оценивается в $17,1 млрд, с учетом долга компании сумма сделки составит $22,5 млрд. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала о переговорах по этой сделке.

ConocoPhillips — крупнейшая независимая нефтедобывающая компания в мире c рыночной капитализацией $139 млрд. Покупка Marathon добавит в ее портфель крупные месторождения в США, в частности в Северной Дакоте, Оклахоме, Техасе и Нью-Мексико, а также газодобывающий бизнес в Экваториальной Гвинее.

Это очередная крупная сделка в американском нефтегазовом секторе в последние годы. Компании сектора получили рекордную прибыль в 2022 году. Крупные игроки нефтегазового рынка стремятся приобрести лучшие из оставшихся в сланцевой индустрии активов и консолидировать этот довольно раздробленный сектор. В октябре прошлого года ExxonMobil и Chevron согласовали масштабные сделки на $60 млрд и $53 млрд соответственно.

Яна Рождественская