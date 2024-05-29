FT: ConocoPhillips хочет за $15 млрд купить Marathon Oil

По данным Financial Times, американские нефтедобывающие компании ConocoPhillips и Marathon Oil ведут переговоры о слиянии. Как сообщает FT со ссылкой на осведомленные источники, переговоры находятся на продвинутой стадии, Marathon Oil может быть оценена в $15 млрд.

Отмечается, что ConocoPhillips, которая является крупнейшей независимой нефтедобывающей компанией в мире c рыночной капитализацией $139 млрд, на протяжении нескольких недель пыталась добиться согласия от Marathon Oil. Того же добивался менее крупный конкурент Conoco — компания Devon Energy. Полгода назад Devon Energy уже успела провести предварительные переговоры с Marathon. Если покупка Marathon осуществится, она станет крупнейшей сделкой для Conoco с 2020 года, когда она купила компанию Concho Resources за $10 млрд. Marathon владеет крупными месторождениями в США, в частности, в Северной Дакоте, Оклахоме, Техасе и Нью-Мексико, а также ей принадлежит газодобывающий бизнес в Экваториальной Гвинее.

Если сделка состоится, она станет еще одним этапом активизировавшейся с прошлого года консолидации американской энергетической индустрии. Эксперты отмечают, что крупные компании стремятся приобрести лучшие из оставшихся активов в сланцевой индустрии и консолидировать этот довольно раздробленный сектор. В октябре прошлого года ExxonMobil и Chevron согласовали масштабные сделки на $60 млрд и $53 млрд соответственно, запустив тем самым волну сделок в секторе.

Алена Миклашевская