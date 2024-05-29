Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из соцсетей

Представитель футболиста Артема Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что об уходе из «Локомотива» спортсмен узнал из социальных сетей. Решение футбольного клуба, по его словам, было ожидаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей»,— сказал господин Гольдман изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее сегодня, 29 мая, пресс-служба «Локомотива» сообщила об уходе 35-летнего Артема Дзюбы из клуба. «Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе»,— говорилось в сообщении. Контракт с нападающим действовал до конца сезона с возможностью продления еще на год. Леонид Гольдман сообщил, что спортсмен не планирует завершать карьеру.

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Петр Бузлаев