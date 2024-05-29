Силуанов перечислил принципы налоговой реформы

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что налоговая система должна быть справедливой, должна стимулировать бизнес к новым инвестициям и должна помогать тем людям, которым требуется государственная поддержка. На этих принципах, пояснил господин Силуанов, основаны предложения по изменению налоговой системы, которые накануне были внесены в правительство. Обсуждение предложений Минфина в правительстве состоится завтра, 30 мая, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы давно не подходили так системно к совершенствованию налогового законодательства. Сейчас это назрело. Налоговая система должна быть справедливой, стимулировать предприятие и бизнес к новым инвестициям и должна помогать тем людям, которым нужна государственная поддержка. Исходя из этого мы подготовили наше предложение»,— сказал Антон Силуанов в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент размещен в Telegram-канале корреспондента ВГТРК.

По его словам, у общества сформировался запрос на справедливость, поэтому Минфин исходя из опыта других стран подготовил оптимальную систему. «Богатые могут платить больше. 22% — самая высокая ставка если посмотреть на соседей — очень конкурентная и комфортная ставка,— сказал глава Минфина.— Богатые граждане заплатят побольше чуть-чуть, но деньги пойдут на социальные программы, поддержку людей, которым требуется помощь. Через налоговые изменения будем помогать семьям с детьми, у которых более двух детей и у которых невысокий доход».

Ранее сегодня комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила налоговую реформу Минфина. После рассмотрения в правительстве законопроекты поступят в Госдуму. Поправки в налоговый кодекс предусматривают прогрессивную шкалу налога на доходы для физлиц (НДФЛ). Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%. Ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин сыграл сбор».

Александра Горошилова