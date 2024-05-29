«Барселона» объявила о назначении Ханса Флика на пост главного тренера

Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщила о назначении на должность главного тренера Ханса Флика. Его контракт будет действовать до 30 июня 2026 года.

«"Барселона" выбрала человека, хорошо известного своим прессингом и смелым стилем игры команды, который принес ему успехи на клубном и международном уровне. Он выиграл практически все, что только можно было выиграть в мире футбола»,— говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

Ханс Флик играл в футбольных клубах «Зандхаузен», «Бавария», «Кельн» и «Бамменталь». Его тренерская карьера началась в 1996 году в «Бамментале». «Барселона» станет для Ханса Флика десятой по счету командой, где он занимает должность тренера. В 2020-м спортсмен стал лучшим футбольным тренером Германии, а также получил три аналогичных премии по версии World Soccer, Globe Soccer и IFFHS.

Подробнее о клубе — в публикации «Ъ» «"Барселона" избежала осуждения».

Петр Бузлаев