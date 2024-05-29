Чехия объяснила промедление в закупках боеприпасов для Украины нехваткой средств

Чехия призывает союзников выполнить обязательства в рамках февральской инициативы по поставке боеприпасов Украине. К настоящему моменту только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия прислали средства на покупку боеприпасов для Украины. При этом к инициативе формально присоединились 18 стран, заявила чешский министр обороны Яны Чернохова, ее слова приводит EurActiv.

«Чешская инициатива» подразумевает закупку артиллерийских снарядов на мировом рынке. Чехия в этой кампании выступает в роли посредника, который согласовывает меморандумы об обязательствах стран, а также контролирует логистику поставок.

«Средства поступают медленно, мы не можем покупать боеприпасы в долг. Учитывая, что некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили деньги, мы не в состоянии приступить к закупкам»,— рассказала госпожа Чернохова после встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Она уточнила, что из-за задержки с поступлением средств образовались логистические и финансовые проблемы.

Как пишет издание, ожидается, что первые боеприпасы прибудут на Украину в начале июня. Это подтвердил и премьер-министр Чехии Петр Фиала, который обсудил инициативу с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силиней и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время их неформальной встречи 28 мая в Праге.

Как рассказала премьер-министр Дании в ходе пресс-конференции в Праге, десятки тысяч 155-мм боеприпасов должны прибыть на Украину в июне, а первые поставки будут отправлены в ближайшее время. Она уточнила, что собранных на текущий момент денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тыс. единиц боеприпасов. «Это может изменить ситуацию на поле боя»,— сказала она.

В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что благодаря чешской инициативе Украина получила 500 тыс. единиц боеприпасов. Он отметил, что в ближайший год Украина получит еще 1 млн снарядов.

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