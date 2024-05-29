Петр Фиала пообещал в июне начать поставки Киеву снарядов по чешской инициативе

В рамках чешской инициативы по поставке Украине снарядов собрано €1,6 млрд, сообщил премьер Чехии Петр Фиала. По его словам, первые десятки тысяч боеприпасов начнут поступать Киеву уже в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Фиала

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Петр Фиала

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Собранные средства поступили от 15 членов Евросоюза и НАТО. Господин Фиала не уточнил, кто именно направил средства. «Первые десятки тысяч снарядов калибра 155 мм будут поставлены в июне. Украина может ожидать первых поставок уже в предстоящие дни»,— сказал господин Фиала накануне, 28 мая, перед встречей с премьером Украины Денисом Шмыгалем и лидерами некоторых стран Евросоюза (цитата по Reuters).

В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что они рассчитывают на передачу Украине полумиллиона артиллерийских боеприпасов до конца года. Участники встречи пообещали продолжать сбор снарядов в рамках инициативы.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла за пределами Евросоюза источники для закупки 800 тыс. снарядов для поставок Украине при финансовой поддержке США, Германии и Швеции. Поставщики снарядов пожелали остаться анонимными. В апреле Чехия сообщила, что собрала для Украины 500 тыс. снарядов. Утверждается, что поставки обсуждаются в том числе со странами, которые поддерживают Россию.

О том, что происходит на 826-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».