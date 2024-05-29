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Коммерсантъ FM
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Бывший содиректор FTX Group приговорен к 7,5 года тюрьмы

Окружной суд Нью-Йорка приговорил бывшего содиректора криптовалютной компании FTX Group Райана Саламе к семи с половиной годам лишения свободы.

Еще в сентябре прошлого года Райан Саламе признался в финансовых махинациях и нарушениях при финансировании политиков. В суде бывший содиректор FTX заявил, что перечислял миллионы долларов пожертвований Республиканской партии США, однако они были оформлены как займы, чтобы избежать раскрытия информации о пожертвованиях.

Помимо тюремного срока суд постановил, что Саламе будет находиться еще три года под надзором после освобождения. Кроме того, суд конфисковал у бывшего топ-менеджера FTX более $6 млн и обязал выплатить еще более $5 млн в качестве компенсации властям за мошеннические действия.

FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября 2022 года. Тогда же было объявлено об уходе с поста генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, а сама компания перешла под внешнее управление.

В декабре 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах по запросу США. Тогда же ему были предъявлены обвинения в организации схемы обмана инвесторов FTX, которые вложили в биржу в общей сложности $1,8 млрд. В марте нынешнего года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «"Ботаник" для битья».

Кирилл Сарханянц

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